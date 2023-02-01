捷流閥業主管表示，捷流閥業目前訂單主要來自石化、半導體及船舶等產業，以急單為主，標準品閥類產品交期會在一個月內交貨，客製化產品交期較長。其中，半導體業客戶新增投資多半與公共資本支出有關，現階段放緩興建新廠速度，下單也較保守。
捷流閥業表示，捷流持續留意通膨、俄烏戰爭等外部因素，干擾客戶訂單認列進度，第一季及今年營運會審慎保守因應。
工業用蝶閥大廠捷流閥業2022年合併營收攀升至25.50億元，締造史上新高，年增6.20％。囿於通膨及俄烏戰爭等干擾因素依舊存在，半導體業現階段放緩興建新廠進度，半導體業客戶下單轉趨保守，第一季末、第二季初景氣才會明朗化，第一季及全球營運審慎保守因應。
捷流閥業主管表示，捷流閥業目前訂單主要來自石化、半導體及船舶等產業，以急單為主，標準品閥類產品交期會在一個月內交貨，客製化產品交期較長。其中，半導體業客戶新增投資多半與公共資本支出有關，現階段放緩興建新廠速度，下單也較保守。
捷流閥業表示，捷流持續留意通膨、俄烏戰爭等外部因素，干擾客戶訂單認列進度，第一季及今年營運會審慎保守因應。
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