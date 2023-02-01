捷流閥業主管表示，捷流閥業目前訂單主要來自石化、半導體及船舶等產業，以急單為主，標準品閥類產品交期會在一個月內交貨，客製化產品交期較長。其中，半導體業客戶新增投資多半與公共資本支出有關，現階段放緩興建新廠速度，下單也較保守。

捷流閥業表示，捷流持續留意通膨、俄烏戰爭等外部因素，干擾客戶訂單認列進度，第一季及今年營運會審慎保守因應。