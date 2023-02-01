以美國、德國為首的西方國家近日紛紛表示將向烏克蘭提供主戰坦克等重型武器。當地時間1月31日，烏克蘭外交部長庫列巴對媒體表示，西方國家向烏克蘭提供的首批坦克將有約120至140輛。
庫列巴表示，目前已有12個西方國家承諾向烏克蘭提供「豹2」、M1「艾布蘭」等型號的重型主戰坦克。
庫列巴還透露，烏方計劃在西方提供的軍事裝備抵達烏克蘭後對俄羅斯發動「大規模反擊行動」。
以美國、德國為首的西方國家近日紛紛表示將向烏克蘭提供主戰坦克等重型武器。當地時間1月31日，烏克蘭外交部長庫列巴對媒體表示，西方國家向烏克蘭提供的首批坦克將有約120至140輛。
庫列巴表示，目前已有12個西方國家承諾向烏克蘭提供「豹2」、M1「艾布蘭」等型號的重型主戰坦克。
庫列巴還透露，烏方計劃在西方提供的軍事裝備抵達烏克蘭後對俄羅斯發動「大規模反擊行動」。
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