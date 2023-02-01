花蓮門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，吃吃粥時，可搭配蛋白質，增加飽足感。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，減重時，民眾可逐步調整烹調方式、飲食習慣及搭配適當運動，屆時一定能達到健康減重的目標。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

春節10天連假雖已畫上句點，期間陸續吃下肚的豐盛年菜卻讓身體胖了許多，減肥計畫勢在必行，怎料周末又有一波冷空氣報到，薑母鴨、羊肉爐、火鍋等熱湯料理再度上桌，讓不少減重民眾大嘆自己與「瘦」的距離愈來愈遠，不過營養科醫師表示，減肥過程不需苛待自己，除增加運動量，適時補充水分，低熱量的湯品及熱粥更是減重好選擇！

天氣冷颼颼，吃個熱呼呼的火鍋、煲湯或粥品相當療癒，但湯頭熱量卻高到破表，讓不少減重民眾卻步。花蓮門諾醫院營養科主任鍾慧珍笑說，一般人都會覺得火鍋熱量高，怎麼可能減重，但「如何吃」才是關鍵所在。

鍾慧珍表示，火鍋裡頭有肉、菜，算是營養均衡的一餐，只要在湯底即食材上多加留意，一樣可以放心吃，如選擇熱量較低的昆布、蔬菜或海鮮鍋，食材上則避開過多的加工食品，醬料以天然的蒜頭、辣椒、清醬油等取代沙茶，不僅減少鈉含量的攝取，熱量也少了一大半。

鍾慧珍坦言，無論火鍋選擇何種湯底，都應盡量節制喝湯，且一定要在肉類、火鍋料等高油脂的食材下鍋前先喝，才不會喝進過多熱量及油脂。喜歡喝湯的民眾，則可選擇熱量低又有飽足感的紫菜蛋花湯、蘿蔔玉米湯、薑絲蛤蠣湯或番茄豆腐湯等，暖胃之外也能達到減重效果。

鍾慧珍接著說明粥品熱量主要是隨著配料的不同而有所變化，她解釋，粥的熱量密度低，減重時食用是不錯的選擇，但需搭配蛋白質及蔬菜，才不會飽得快餓得也快。以白粥為例，想減重的民眾可搭配海帶、豆干、肝連等熱量低的滷味拼盤或是一盤青菜食用，不僅能增加蛋白質的攝取量，也能增添不少飽足感。

「減重沒有捷徑，但只要有恆心、毅力，就一定能夠達到減重目標。」鍾慧珍強調，很多人以為只要一餐不吃就會瘦，其實這是錯誤觀念，想減重，三餐均衡飲食更顯重要，民眾不妨先從調整烹調方式及飲食習慣，再搭配適當運動，屆時一定能達到健康減重的目標。

除飲食調整與控制，鍾慧珍也提到水分的補充可讓減重事半功倍，她說，一天至少補充2000CC以上的水分，有效幫助新陳代謝，如不喜歡引用白開水，也可冷泡茶或於水中加入少許檸檬調味，督促自己養成喝水好習慣，就有機會瘦身成功。