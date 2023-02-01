2023高雄蓮潭燈會全台最大主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」超吸睛，搭配環潭廟宇及各式生猛有力、濃濃台灣味的精彩藝陣表演，吸引許多國內外網紅推薦賞燈。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄蓮潭燈會全台最大主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」超吸睛，搭配環潭廟宇及各式生猛有力、濃濃台灣味的精彩藝陣表演，吸引許多國內外網紅推薦賞燈。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄蓮潭燈會自開幕以來，每日平均湧入10萬人次，高達18公尺的全台最大主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」超吸睛，搭配環潭廟宇及各式生猛有力、濃濃台灣味的精彩藝陣表演，讓許多遊客都意猶未盡，也吸引許多國內外網紅推薦賞燈。

高市府觀光局表示，今年高雄燈會首次移師左營蓮池潭，有別以往藝術光影燈飾，今年回歸傳統生肖，帶給民眾滿滿兔年意象，除有應景的兔年主題燈飾，更結合蓮池潭周邊廟宇的參香祈福活動，同時邀請充滿知名民俗藝陣演出，吸引iku老師、吉雷米等國內外網紅到蓮潭燈會展區拍照打卡並推薦賞燈。

「過年不去高雄，要去哪裡？」來自日本的YT網紅iku老師，以「24小時玩高雄」為企畫主題，帶著女兒Puchi南下高雄，到蓮潭燈會找全台最大的「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」主燈，此外，在2天1夜的旅遊中，他們還造訪300年歷史的左營鳳邑舊城城隍廟，並品嚐在地美食。

法國籍外景節目主持人「吉雷米-一粒米」表示，法國一點過年的感覺都沒有，所以他馬上改機票回台灣到左營參加蓮潭燈會開幕，感受廟宇藝陣的台灣味。另外，他也造訪清水宮、跟耆老學習拉二胡、認識三國時代流傳下來的「木牛流馬」，並體驗擲筊求龜王。