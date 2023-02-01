高市美濃區一隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」，日前農曆正月初九天公生，鴨子被民眾放鞭炮聲音嚇到飛出家門，飼主薛女慌張到派出所報案尋找愛鴨，所幸警方調閱監視器循線找到熱心民眾，第一時間接回柯爾鴨並通知薛女接回心愛的寵物。

「天公生」放鞭炮！她上萬寵物「柯爾鴨」嚇飛，求警順利尋回。(旗山分局提供)

警方表示，60多歲薛女飼養這隻純白色柯爾鴨約2年多，平時還會在路上「遛鴨」，上個月30日薛女心急如焚報案，表示附近鄰居拜神鳴放鞭炮，自家飼養的寵物鴨因此驚嚇飛走。

旗山分局中壇派出所所長傅鈞詣及警員郭旺霖等人聽聞，立即協助調閱監視器過濾比對，發現鴨子跑到美濃區忠孝路車道上，現場有熱心民眾見狀，擔心鴨子成了車下亡魂，好心騎著機車將鴨子帶回安置。

警方比對車號進一步打電話詢問車主，確認柯爾鴨平安的安置在鄭姓民眾家中，警方隨即前往鄭男家領回柯爾鴨，薛姓飼主得知好消息後，馬上到派出所接回愛鴨，並感謝警方大力協助。

據了解，「柯爾鴨」又名科爾鴨、小叫鴨，市價約為台幣5千至2萬元間，是原產於荷蘭的家鴨種類，一隻公柯爾鴨的重量可以達到570至680克左右，因其叫聲和其他鴨類有差別，現多數用作觀賞類寵物使用。

旗山分局呼籲，家中寵物應該掛上名牌、腳環或是植入晶片，並填具、更新正確的聯繫資料，一旦寵物不慎走失時，才可以快速聯繫飼主，同時也要多加注意寵物動向，以防寵物走失或跑到馬路發生憾事。