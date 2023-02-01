台中港務警察總隊漁港中隊李姓員警，今天凌晨在雲林縣水林鄉自宅內被發現陳屍自小客車！警方指出，家屬於上午8時30分發現後，通知消防隊送到中國醫藥大學北港附設醫院搶救，於9時宣告不治。

據了解李員股票投資失利，負債約新台幣1000萬元。

台中港務警察總隊表示，總隊將協助李員家屬辦理後續喪葬事宜，另對該中隊同仁加強心理諮商輔導。

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