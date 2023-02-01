《Brand Finance》1996年於英國倫敦成立，為一專業品牌價值評估諮詢公司，深入研究全球逾5,000家企業，每年透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、企業財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標，換算出企業的品牌價值，為國際最具指標性的品牌價值評估機構之一。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力以創新的金融科技與高品質的服務，提供消費者最專業且完整多元的金融商品與服務，並積極回饋社會，持續強化富邦金控的品牌形象及市場地位，今年再度榮登《Brand Finance》「全球500大最有價值品牌」且為全台唯一連續四年上榜的金融業者，是對富邦金控品牌價值的崇高肯定！

富邦金控2022年全年度自結稅後淨利達467.18億元，不僅續居金控業獲利之冠，且已連續14年穩居金控業每股獲利王寶座，並連續五年獲選《Fortune》全球500大企業，同時深耕永續經營，於2021年擘劃全新永續願景工程，以「Run For Green奔向綠色」為主軸，聚焦低碳、數位、激勵、影響四大ESG策略，持續領航台灣綠色金融發展，並積極接軌國際，更於2022年完成兩項重要永續里程碑：正式成為RE100會員，承諾2040年全球600餘處營運據點全面使用綠電；正式通過科學基礎減碳目標審查，依循1.5℃情境設定營運減碳目標，預計至2030年減碳42%。

富邦金控卓越的永續成果也持續於國際四大永續評比嶄露頭角，已連續六年入選道瓊世界指數成分股，且在2022年「社會面向」得分位居全球保險業冠軍；連續七年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比「雙項A級」榮譽；Sustainalytics評比位居全球保險業前三名、亞洲保險業第一名。

旗下四大子公司2022年優異的經營績效，對富邦金控品牌價值無疑是錦上添花。富邦人壽獲利、淨值排名穩居業界第一，專業服務精神十一度獲《World Finance》評比為「台灣最佳保險公司」，並連續七年獲頒保險品質獎四項特優肯定；台北富邦銀行獲利續創新高，並寫下多項台灣金融業先例，首創全台第一件永續供應鏈金融合作案、領航綠能專案融資、率先導入手語翻譯服務，影響24家金融機構跟進，落實金融平權，更榮獲《Asiamoney》評選為台灣最佳ESG銀行。

富邦產險仍穩居市場龍頭，全年市占率達24.4%，連續41年穩居業界龍頭，並以跨領域的專業損防技術，提供客戶全流程創新風險管理服務，支持企業應對極端氣候風險，強化企業營運韌性，連續21年獲選為「千大企業最受推崇的產險公司」；富邦證券也將持續拓展業務，提升證券業務之市場地位及客戶規模，並獲得《Asiamoney》「台灣最佳證券經紀商」的肯定。

富邦金控及子公司優異的營運績效，及在公司治理、金融創新、永續發展等各層面的亮眼表現，均大幅提升富邦金控的品牌含金量，同時也增加富邦的品牌影響力，讓富邦能全面發揮金融與非金融的品牌力，以正向力量，成就更多可能。