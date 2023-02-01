林內鄉茂興橋梁底過低影響通水斷面、橋體結構失修，林內鄉公所概估修建概算1439萬元，已完成設計，但設計公司因故解約，雲林縣府接手協辦監造作業，工程部分則由嘉邑行善團執行，今（1日）動工。

茂興橋位於林內鄉林茂村，興建迄今47年，現況橋長28公尺、橋面4.6公尺，橋梁老舊、影響通水斷面，也是當地交通瓶頸點，村民7年前就開始陳情改建，時任立委的張麗善接受陳情，曾委請一行善團協助，但經費與水利法規有待克服。

茂興橋改建案一波三折，近年遭遇急遽物價波動影響，公所完成規畫設計後，設計公司因故解約，監造也多次流標。雲林縣府同意補助鄉公所委託設計監造費104萬元，後續則由嘉邑行善團出資並修建，修建經費1439萬元。

茂興橋改建今（1日）動土，林內鄉公所鄉長劉姿言率領公所團隊祈福，縣長張麗善、工務處處長汪令堯、嘉邑行善團常務監事王金章一同上香祈祝工程順利完工，工期約半年。

張麗善表示，縣府將督促趕辦執行，早日完成修建工程，提供民眾便捷安全的行車通行空間。

新任鄉長劉姿言表示，茂興橋是林茂村、茂興部落居民與農民的對外主要聯絡橋梁，感謝謝府協助，盼能早日完工。