武陵櫻花季將於2月7日到2月28日登場，每年櫻花季期間因吸引大批遊客上山，農場周邊將進行車輛管制，台中市政府交通局與客運業者合作，除現場購票外，透過「TBS台北轉運站」APP也可預約賞櫻專車，目前分別有國光客運「台北－武陵農場」及豐原客運「梨山－武陵農場」兩路線可預約。

交通局長葉昭甫表示，武陵農場櫻花季非常熱門，每年都吸引許多民眾上山，因此櫻花季前間周邊道路都會管制，除已獲武陵農場核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入武陵農場，建議中部民眾可以到豐原或東勢搭乘865臨公車前往梨山，隔天再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

葉昭甫指出，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為現場排隊購票，民眾可在每天下午4點到6點至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；第2種則是透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車車票及武陵農場門票，目前已經開放預訂。

交通局表示，民眾賞櫻行程利用大眾運輸交通工具，搭配台中市民限定的雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，搭公車輕鬆趴趴走，避免自行開車旅途勞頓與停車問題，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至豐原客運官網查詢。