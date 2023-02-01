副總統賴清德接任民進黨黨主席後，今將第一次主持中執會，將針對涉入台南市議長賄選案的的議長邱莉莉、副議長林志展，移送中評會做出停權處分；對此，民進黨立委陳亭妃受訪表示，賴主席的重大宣示，應該可以給大家有一個決心，也會證明他並不是過去大家所說的黨內互打。

陳亭妃指出，民進黨內要正視這個問題，我們不能一直從2022然後背負狀況一直到2024，今天賴主席重大宣示，可以給大家有一個決心，看到民進黨到底下一步要怎麼做。

另外，捷克總統當選人帕維爾1月30日晚間與蔡英文總統通話，外媒報導指出，中國大陸曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話，陳亭妃說，很感謝捷克給台灣的支持無論是政治或經濟層面，相信台灣跟捷克兩國友誼無法攻破，就算中國大陸有任何玻璃心或強壓式的發言，民主就是民主、威權就是威權。

陳亭妃表示，民主國家的結合，永遠可以展現出我們的決心，就是跟威權國家不一樣，從發言角度，可以看到誰用強壓式的態度壓迫所有國家必須配合，民主國家代表台灣，威權國家代表中國大陸。

她指出，現在大家都看到中國大陸的真面目，希望有更多國家跟台灣有進一步的交流或外交，相信這也是未來蔡英文總統在外交上可以加強突破的。