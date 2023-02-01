高雄市民進黨立委許智傑1日視察鳳山溪沿岸狀況，並爭取600萬的預算來修繕鳳山溪沿岸。許智傑認為，鳳山溪應分階段進行整體規畫及施作，近日鳳山溪周圍的中崙社區將進行施工作業，達到沿岸綠美化及溝體安全性加強的目標；中崙國中近年也因地基掏空而下陷，鳳山溪周圍的排水結構問題更加顯現，因此許智傑也會同高市水利局在場與市民進行報告。

鳳山溪全長約20公里，流域面積計53.85平方公里，其排水系統包括9條支線、5條分線，在鳳山最為重要的渠道為鳳山圳、與曹公舊圳，因此鳳山溪的沿岸狀況、排水功能及結構與鳳山居民息息相關。

許智傑表示，鳳山溪屬於鳳山重點水道，具有極為重要的疏洪排水功能，所以在全溪維護、沿岸設施保養上不可輕忽，再加上前年因雨導致地基掏空，中崙國中校地下陷，造成校園安全上的擔憂，更加凸顯出周圍排水設施需全面的檢討維護以及溝體結構上的補強是重中之重的問題。

對於中崙社區旁的鳳山溪區域，許智傑向中央水利署爭取600萬經費，並已完成核定將於近日發包進行相關工程作業，經費將會用於鳳山溪沿岸的景觀工程及溝體結構加強、汙水排放等問題。