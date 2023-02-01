台灣民眾黨新任金門縣黨部主委吳嘉將今日(1)正式走馬上任，吳嘉將表示接棒後任重而道遠，將肩負著2024年總統大選民眾黨在金門的灘頭堡，另一方面4年後縣市長、縣議員與鄉鎮市長選舉的人才培育，民眾黨要不分藍綠、用人唯才、知人適用，也期待未來有更多的金門鄉親加入與支持民眾黨。

台灣民眾黨於1／31各縣市黨部主委總辭並重新改選。金門縣黨部首任主委王建順自2022年8月11日起上任後，帶著地區縣議員候選人周曉芸上山下海，積極走入各鄉鎮村里搶選票，雖然結果未如預期，但也讓民眾黨在金門地區打響名號，雖敗猶榮；如今功成身退，王建順表示已完成階段性任務，如今可以趁機休養一番，養精蓄銳專心經營自己的事業。

新任民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將，目前為金門縣觀光協會理事長，早期經常往返於金台之間服務金門鄉親，曾擔任2任金門旅行商業同業公會理事長，長期從事金門觀光產業30餘年，對於觀光發展、地方創生了然於心。

外界觀察，這次民眾黨遴選吳嘉將擔任金門縣黨部主委，直接宣示民眾黨發展金門觀光經濟的決心，這也是符合金門定位觀光島的本意，企圖發揮吳嘉將在地觀光發展的經驗，實踐民眾黨所闡述的觀光發展經濟、經濟帶動觀光，進而將觀光景點藉由交通路線，來達成觀光商圈片區的發展，使金門的觀光能獲得質的提升，打造金門觀光2.0。

續任民眾黨金門縣黨部執行長的「曉姐姐」周曉芸則認為，吳嘉將這次擔任主委，有其專業、氣度與涵養，再加上民眾黨敢拚敢作為，必將為金門民眾黨帶來一番新氣象。