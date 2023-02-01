南投縣失智症患者就醫資訊。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣失智症人口推估約9401人，失智症是疾病而非正常老化；衛生局長陳南松表示，長輩出現記憶力變差，重複詢問相同問題等行為，家屬常以為人老了就是那樣，事實上長輩已經生病了，需要接受失智症相關治療。

陳姓婦人陪家人去健檢時，剛好衛生所人員宣導失智友善社區，聽過講座後，她對於失智症相關症狀有更多了解，想起她的婆婆最近情緒有改變，常常半夜呆坐在樓梯旁，或者把睡夢中的老伴叫起來聊天，不聊天就甩人耳光，以及胡言亂語等行為，陳婦婦人與家人討論後，陪同婆婆就醫治療情況已有改善。

陳南松表示，失智症不是正常老化，必須接受相關治療；南投縣有8家醫院提供門診醫療服務，其中，衛生福利部草屯療養院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院等4家醫院，設有失智共照中心，可提供照顧者照護諮詢及服務。

陳南松說，如果發現身邊家人出現以下10大警訊，可帶去醫院就診詢問：1、記憶力衰退。2、計畫事情或解決問題有困擾。3、無法勝任原本熟悉的事物。4、對時間地點感到混淆。5、理解視覺影像和空間之關係有困難。6、言語表達或書寫出現困難。7、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。8、判斷力變差或減弱。9、從職場或社交活動中退出。10、情緒和個性改變。

南投縣失智症人口推估約9401人，發現相關症狀可洽詢縣內醫療單位就醫檢查，或撥打全國失智症關懷專線（0800）474-580（失智時，我幫您），及早發現及早治療。