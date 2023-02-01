詹姆斯（LeBron James）登上歷史得分王寶座已經開始倒數計時，1日客場對陣東區隊伍尼克，詹皇再度繳出全能身手，全場砍下28分、10籃板及11助攻，完成了本季首次大三元紀錄，率領湖人在延長賽以129比123擊敗尼克，避免吞下3連敗。

「我會努力去完成，這只是時間問題，我不會離開的，我至少還會在這個聯盟待上好幾年。」詹姆斯談到即將打破生涯總得分紀錄，展現了強大的自信心。除了得分紀錄外，38歲的詹姆斯成為自1984年海斯（Elvin Hayes）、2014年鄧肯（Tim Duncan）及卡爾馬龍（Karl Malone）後，聯盟第4老拿下大三元紀錄的球員。

詹姆斯還寫下了助攻里程碑，此戰完成11次助攻的他，一舉超越了馬克傑克生（Mark Jackson）及納許（Steve Nash），在歷史助攻榜中上升到了第4位，更是NBA史上首位得分、助攻生涯排行榜皆來到前5的超級巨星，排在詹姆斯前頭的是太陽控衛保羅（Chris Paul），不過佔據一、二兩名的史塔克頓（John Stockton）及奇德（Jason Kidd），基本上不太可能被超越。

Another milestone for the King 👑



LeBron passes Mark Jackson and Steve Nash for fourth on the NBA all-time assist list 📈 pic.twitter.com/rMjH5AS488 — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2023

布朗生（Jalen Brunson）攻下全場最高37分外加6助攻做白工，未能幫助球隊拿下最後勝利。「一眉哥」安東尼戴維斯27分、9籃板、韋斯布魯克（Russell Westbrook）17分、6籃板、8助攻及3抄截，而新同學八村壘則是拿下19分、9籃板。