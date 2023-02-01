照片和社群分享應用Snapchat的母公司Snap為第一家公布財報的主要社群平台，其業績報告將為隨後的臉書和谷歌提供線索。

然而Meta、Alphabet、Pinterest周二股價在盤後也分別下挫。

Snap指出，疲弱的經濟、其它社群平台的加劇競爭，以及「平台政策」的改變，都持續傷害到第四季財報表現。

蘋果公司從2021年開始在iPhone上推出隱私權政策的改變，這些改變限制了廣告商在定向廣告投放方面的數據收集能力。

Snap執行長Evan Spiegel在與分析師的電話會議中表示，該公司正致力於提高測量和提升廣告效果的能力，但將投資轉化為更高的收入則需要更多時間。

該公司說：「我們預計，在過去一年所面臨的逆風，將在整個第一季持續出現」。

去年第四季營收為13億美元，持平於前一年同期，並符合分析師預期。

第四季的淨虧損為2.88億美元，表現劣於前一年同期的2300萬美元淨利。Snap並公布調整後每股盈餘為0.14美元，優於分析師預期的0.11美元。

Snap將於2月16日舉辦投資人日活動，詳細介紹其前進計畫。該公司曾在8月宣布裁員20%，並停止無人機相機等實驗計畫，以削減成本。

Snap在過去一年來，股價已經大幅下跌了65%。

該公司表示，其高端服務Snapchat+的訂戶已經超越200萬戶。Snap在去年啟動該服務，希望能新闢財源。

根據Refinitiv的資料，Snapchat的日活躍用戶數為年增17%，達到3.75億戶，超出分析師預期的3.74億戶。

該公司在致投資人的信中表示，公司內部預測認為，第一季營收將年減2%至10%；並稱目前第一季至今的營收為下降7%。

Snap預測第一季的日活躍用戶數將在3.82億到3.84億之間。