現今社會風氣開放，同性也能大方戀愛，一名女網友表示，昨晚間一家四口看電視，母親脫口說自己一直以來都喜歡女生，當年因家人反對才和她的爸爸結婚，她說雖然全家人對母親突然出櫃都很傻眼，但又覺得母親勇敢說出來很棒，她將故事分享到網路，網友卻非常同情她的父親，「妳爸真的好衰」。

原PO昨（1月31日）於論壇《Dcard》指出，昨晚全家吃完晚餐，在客廳看電視劇，劇中播兩個男生互相喜歡，不顧家人反對執意在一起。此時母親突說一句「如果我喜歡女生，你們怎麼想？」原PO以為母親開玩笑，「妳跟爸爸都結婚了」，原PO的弟弟也說，「妳以為在演電視劇嗎？」

但母親接著說，「如果我是認真的呢？」母親這話說完，全家一陣安靜，父親打破沉默問「真的嗎？」原PO忍不住問母親「那為什麼要跟爸爸結婚？」母親說，當年有個很喜歡的女生，因家人反對而分手，後來遇到原PO的爸爸，雖然沒有心動感但喜歡。

原PO說，父親聽完嘆了一口氣，拿了一張字條給母親就回房間，母親瞬間淚崩跑進房裡大哭。她說，沒看清楚字條的內容，但母親是感動到哭，她和弟弟都認為，母親講出來是件好事，雖然現實已無法改變，但還是會愛母親。

貼文讓不少網友心疼原PO的父親，「妳爸好衰」、「媽媽毫不猶豫的傷害爸爸幾十年，這樣很棒？」、「身為一個同性戀，我覺得你爸很衰，遇到這種不愛他的另一半」、「棒在哪啊？爸爸很可憐欸」、「妳媽這樣算騙婚，妳爸整個被欺騙20幾年欸」、「你們家有人在乎爸爸的感受嗎？」