歌手林芯儀當年從選秀節目《超級星光大道》出道，因歌曲《等一個人》點閱破億，被歌迷封為「億萬歌姬」。約在兩年前，林芯儀認識大她10歲現任德國男友，她也提及兩人相識的過程，兩人偶遇兩次才留下彼此聯絡方式，認為緣分真的很奇妙，後來男方才坦承其實第二次巧遇是他「刻意安排」。

女星林芯儀與德國男友Andy穩定交往中，先前因為疫情，導致有兩年多的時間，只能遠距離談戀愛，每天靠視訊維繫感情，不過隨著台灣也解封，Andy去年12月來台灣了，2人愛得濃到化不開，林芯儀也帶見面第5次的男友去見家人。

據《鏡週刊》報導， 林芯儀提起兩人相戀的過程，當時在當地酒吧喝酒時，Andy當時就坐在旁邊，林芯儀一句：「德國人真的很愛喝啤酒嗎？」Andy妙回：「還用說嗎？」，兩人相談甚歡但就各自離開。

沒想到兩人竟在另一間酒吧再度相遇，讓她直呼緣分好奇妙，並留下了聯絡方式，隔天即各自回國，之後兩人天天視訊，幾個月後彼此正式交往，林芯儀好奇問男方：「你是從何開始喜歡我？」Andy才坦承當初就對林芯儀是一見鍾情，並露兩人會在第二間酒吧相遇，是他刻意安排。

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