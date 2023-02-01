北市魏姓男子去年9月，突然跑到永明派出所門口大聲咆哮「我認識蔡英文，我要報案」，但值班員警聽不清完整內容，主動步出派出所查看，不料，男子竟趁員警轉身進入所內時，從後方偷襲，要搶員警手中的齊眉棍，並摔飛員警，造成員警受傷，齊眉棍斷裂，士林地檢署偵結，依妨害公務罪起訴。

男派出所前過肩摔員警 折斷齊眉棍遭控妨害公務

30多歲魏姓男子，去年9月25日凌晨12點50分，在永明派出所門口徘徊，並大聲講話，員警拿值班台旁邊的齊眉棍，步出值班台了解情形，見魏男情緒不穩，不打算理會，轉身進入派出所時，魏男感覺不被重視，竟衝上前從後方拉扯齊眉棍，員警瞬間失去重心，直接被過肩摔跌落階梯下，齊眉棍也應聲斷成兩截。

員警右手臂、左手掌擦傷、左手肘等處擦傷，魏男還要追打，派出所內同仁見狀，立刻上前制止，魏男趁隙逃逸，其他員警10分鐘後在旁邊的巷弄逮到魏男，受傷員警則到醫院驗傷提出告訴，士林地檢署日前偵結，依對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫，起訴魏姓男子。