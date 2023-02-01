雲林縣北港鎮水道頭燈區將於2日啟燈，1日園區出現1座旋轉木馬引發民眾討論，縣文化觀光處表示北港燈會早年以電動花燈聞名，後因故取消，今年特別結合旋轉木馬與傳統花燈，重現早年電動花燈情境，民眾可免費搭乘，感受互動式花燈的樂趣。

北港燈會水道頭燈區距北港朝天宮媽祖廟約500公尺，區內有10角水塔、日式宿舍群、氣曝生態池等，雲林縣政府每年元宵節在此規畫燈區，是遊客最喜愛的打卡熱點，今年水道頭燈區除了靜態中、小型花燈，首度加入旋轉木馬花燈，以往大多出現在遊樂場的旋轉木馬，搭配傳統花燈呈現獨特風貌，吸引遊客詢問。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節燈會，至今已有50餘年歷史，可說是燈會的原鄉，早年的電動花燈由朝天宮、鎮內各糕餅、油車、五穀、果菜等鋪會分別集資興建，每年元宵節在北港第1市場1、2樓展示，吸引全台民眾造訪，後因第1市場火災而停辦。

雲林縣北港水道頭燈區有新意，旋轉木馬結合傳統花燈慶元宵。（張朝欣攝）

陳璧君說，此座旋轉木馬花燈以電動花燈為創作發想，結合西方旋轉木馬與東方花燈工藝，在燦爛炫麗的花燈中享受遊樂園的歡樂氛圍，1日完成安裝進行測試，2日晚上正式啟用，民眾可免費搭乘，感受動態感十足的元宵節。

陳璧君指出，北港燈會將於3日開跑至3月12日，包括朝天宮、義民廟、巷弄老街、水道頭、顏思齊紀念碑圓環等燈區，每處燈區各有特色，歡迎全台遊客來「花燈原鄉」北港鎮賞燈漫遊。