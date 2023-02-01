柯震東首執導筒之作《黑的教育》，找來蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。電影甫入選大阪亞洲電影節競賽單元，柯震東導演處女秀獲國際影展肯定，他表示，很開心能夠入圍，希望有機會可以參加！也希望黑的教育3月10日全台上映，可以請大家進戲院支持！

柯震東去年底遇片場意外導致破相，他1月31日貼出和品牌合作的平面照，有正臉亮相，並巧妙配合主題以兒時舊照和陰影遮住左臉受傷處，對此他的經紀人補充，在不影響傷勢復原狀態的前提之下，已安排的工作會照常進行，謝謝關心。證實是傷後首度正面示人。

朱軒洋在電影《黑的教育》挑戰道德底線，硬上單純少女的戲碼讓他很抗拒。（禾豐九路提供）

《黑的教育》劇情挑戰人性尺度，有場戲是朱軒洋以珍珠奶茶誘騙無知女學生，到儲藏間性侵硬上，朱軒洋坦言事先花了很多時間調適，因情節太過邪惡，讓他天人交戰，「我剛看到的時候一度很抗拒，我不想這樣做，覺得這樣不好吧！內心出現很多反彈聲音。」拍攝前他和對手女演員進行多次彩排、做足安全措施，在柯震東明確指示下，才順利拍完。

蔡凡熙（左起）、朱軒洋、宋柏緯在《黑的教育》是好兄弟，拍攝時玩得開心。（禾豐九路提供）

除了挑戰道德尺度的演出，朱軒洋片中也常以友情之名對蔡凡熙和宋柏緯施壓，柯震東形容他是活在當下的演員，可以直接感受到他的憤怒難過、疑惑和害怕，尤其情緒勒索演得特別好，「他情勒別人有種魅力，有點暴力又帶點假難過，看完真的會覺得張博偉怎麼這麼糟糕！說實在要把一個人演得糟糕也是要有功力的」。