台北頂級豪宅「陶朱隱園」疑似要徵保全，一名網友分享求職網站的截圖說，威京集團急徵信義區安管員，每天上班12小時，每月工作288小時，月休6、7天，薪水4萬5千元，引起網友熱烈討論，不少人看傻直呼，還以為豪宅保全的薪水也會很豪氣，結果真令人失望。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享求職網站的徵才訊息，雖然上面沒有明確寫出「陶朱隱園」4個字，但是原PO看到威京集團和信義區，這2個關鍵字以後，立刻聯想到台北市傳說中的超級豪宅「陶朱隱園」。

根據求職網站公告，威京集團急徵台北市信義區日班安管員，工作內容為社區巡邏、安全維護工作及執行交辦事項。每天上班時間為早上7點至晚上7點，月休6至7天，每月工作288小時，薪水4萬5千元。員工福利則包括員工保險、提撥6％員工退休金，生日與節慶禮金500元，最後則是結婚3千元禮金等。

貼文引起網友熱烈討論，不少人失望地說，看到陶朱隱園，還以為保全薪資也會很豪氣，結果只有4萬多；「4萬5千也太低了，台北市一堆保全工作隨便搜都有4萬以上」、「房價這麼貴，保全薪水竟然這麼平常」、「這種豪宅應該1個月薪水開8萬、10萬才對」、「這薪水少得可憐，以前在長榮當警備保全，月薪5萬2千元，加上分紅和年終，大概有5萬9千元」。

另有網友驚呼，這根本是爽缺，陶朱隱園裡面根本沒住幾個人，「爽缺養老院！裡面住戶沒幾個」、「也沒幾個人住裡面不是嗎？」不過，也有過來人分享，當豪宅保全最常發生被罵的事情，但是過年拿到的紅包也都很大包。