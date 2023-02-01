演員王月日前錄公視《誰來晚餐14》卻被其中的問答題目給逼哭，所有的答案都令她聯想到與亡夫李國修有關，還邊哭邊笑自嘲說，這影片不叫小宇宙，應該叫做「王月的小水池」了！

王月利用這次參與節目拍攝的機會，接受製作單位的安排錄製了一段「來賓小宇宙」宣傳短片，其中被問到如果意外中巨額獎金會想實現甚麼夢想？王月馬上回答，我想要蓋一個李國修的劇場，然後在那邊可以演風屏劇團三部曲。她期盼有機會能讓觀眾笑得開心，又能得到很大的震撼與感動，說著說著王月在現場忍不住落淚。

王月（左）與受訪家庭子云分享母女相處之道。（公視提供）

另外被問到哪一道食物最能療癒自己時，王月不假思索回答，是先生李國修所煮的夢幻拉麵，「他從湯底熬製開始就非常講究，還不惜重本使用一顆300元的蘋果，讓湯頭濃郁充滿層次」，美味到令王月難以忘懷，忍不住大讚李國修是「劇場界的阿修師」，對他的料理功力讚不絕口。

王月（前右）與受訪家庭子云（前左）再度重逢格外開心。（公視提供）

而王月與亡夫李國修育有1子1女，與女兒妹子感情特別親密，聽聞這次受訪家庭的母女關係緊張、容易發生爭吵，王月便分享自己育兒經驗，笑稱孩子絕對不能照書養，而是要「照豬養」。

提到與女兒感情親暱的秘訣 ，王月表示就是當彼此最好的好朋友，「她的喜怒哀樂，就像閨蜜一般會跟我分享，我也不會為她強出頭什麼的，就跟她同悲同喜，所以她會覺得我是一個最安心的好朋友，因為我不會消息走漏」。