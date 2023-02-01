韓智賢先前演出《上流戰爭》的「惡女夕京」走紅，去年她和以《我的室友是九尾狐》打開知名度的裴仁爀合作，演出《青春應援 CHEER UP》，形象順利「洗白」，她也透露先前曾來台灣，疫情過後很希望再次造訪，心願是趁好天氣時再去放一次天燈，彌補上次的遺憾。

不同於在《上流戰爭》用犀利的眼神，高分貝的聲音，做錯事不知悔改的惡女角色碩景，韓智賢這次在《青春應援 CHEER UP》裡飾演明朗積極的都海伊，雖然在24小時都要擔心錢的家庭環境中長大，兼職也占據了她的日常生活，連一開始加入啦啦隊社團也是為了賺錢，直到站上舞台，大家一起團隊合作改變了她的想法。

韓智賢說：「一開始，海伊總想獨自解決問題，但到了後期，她逐漸開始接受別人的幫助，也變得不再孤單；雖然困難的時候向別人尋求幫助和接受幫助都不是件容易的事，但是只要大家互幫互助，成爲彼此的力量，就能一起度過難關了。『在這個世界上，一起走比一個人走更熱鬧』，我從海伊的話得到安慰，也學習了很多，這是我想傳達的想法。」

曾經來台灣家族旅行的韓智賢，對台灣留下深刻的印象，尤其她在平溪放天燈許下的願望後來現了，只可惜因為當時下雨讓她心中有些許遺憾，希望將來再來台灣時，可以在好天氣下體驗放天燈的樂趣，還想再吃放天燈附近賣的餅乾、餃子和牛肉麵。

而裴仁爀2022年通過《為何是吳秀才》、《王后傘下》、《青春應援 CHEER UP》受了觀衆的喜愛，被問到接演的初衷，裴仁爀就像是戲中愛說教的朴正宇上身，非常嚴肅回答道：「我發現最近不管是哪個年齡層的人，好像都無法靜下心來，好好享受生活；雖然努力生活很重要，但是大家都忘記去享受當下，不同年齡層積累的回憶和浪漫，是往後生活的成長劑和慰藉，希望大家能從《青春應援 CHEER UP》中了解到這件事」，並表示：「只是在拍攝期間一直很後悔大學時期怎麼沒有加入社團，如果能回到大學，我想加入社團，雖然我挑戰了不擅長的舞蹈動作，但花在社團的練習時間是青春成長的養份，這些生活經歷也可以增進我的演技。」《青春應援 CHEER UP》將於2/3起，週一至週五晚間六點，龍華偶像台MOD353，全台首播。