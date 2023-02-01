《灌籃高手The First Slam Dunk》稱霸全台票房冠軍，上映17天橫掃3億台幣，發行商台北双喜電影再加碼限量特典回饋粉絲，2月3日起，凡於指定期間購買2D電影票乙張，即可憑票根兌換「安西教練Q版貼紙」乙張，這款逗趣的貼紙是漫畫最經典的畫面「櫻木花道玩安西教練下巴」，是漫迷最愛的「迷因梗」之一，在日本推出時，大受影迷喜愛，為了慶祝票房大賣，片商特地爭取這款頗具人氣的特典，給觀眾福利。

《灌籃高手The First Slam Dunk》第三波特典。（双喜提供）

「安西光義」身為湘北球隊教練，是球員們最重要的精神支柱，1句名言「現在放棄的話，比賽就結束了」，歷久不衰，他面對敵隊從容不迫，成功讓每個球員發揮潛力，在三井壽走偏的時候，開導並感化對方，跟櫻木花道的相處，又常有趣味的互動，搭配胖胖的外型，相當療癒，之前日本電影院同步販售角色公仔時，安西教練竟是最快賣完的，黃牛價格還一度炒到7倍，日前，歌手「小胖」林育羣還特別打扮成「安西教練」演唱動漫歌曲也引發熱議。

台配版安西教練這次由資深聲優孫中台擔綱，時隔20幾年再為角色獻聲，觀眾一聽到他的聲音，立刻勾起滿滿回憶頻頻掉淚。孫中台表示很開心看到電影版上映，他認為安西教練雖然戲份不多，但極為重要，他把握幾個對角色的認知來詮釋聲音：「安西教練外表看似溫吞，但其實隨時注意場上變化，調兵遣將贏得最後的勝利，是個老狐狸。永遠以1號表情跟櫻木花道有丑角般的互動，間歇加幾個卡通化的笑聲，能為球場熱烈又緊張的氣氛，帶來輕鬆的作用，有神來之筆的功效。」

《灌籃高手》能取得成功，絕非只是販賣情懷，原作井上雄彥在電影特刊「THE FIRST SLAM DUNK re：SOURCE」提到自己無法推出半吊子的作品給大家，雖然找來10個人，透過動態捕捉，放了很多相機做不同角度的取材，還請教許多專業人士以及職業運動員，但轉換成3DCG的時候，因為感受不到真實感，因此以每一幀為單位，親自下海調整。漫畫裡的山王戰「動」起來，球賽十分逼真，比真人電影還刺激的驚人創舉是，最後關鍵，將近2分鐘的「無聲時刻」，不僅是慢動作，還有人物心境轉化都細膩呈現，讓所有影迷驚豔不已。

另外，粉絲也可選擇IMAX，不僅能用大銀幕觀看刺激的球賽，身臨其境的環繞式音效，有絕佳的觀影品質。2月3日起，購買IMAX電影票乙張，還可兌換「灌籃高手壓克力鑰匙圈」乙個，IMAX台日配版本都有，特典數量有限，為感謝影迷踴躍支持刷新紀錄，台北双喜電影也會努力為粉絲爭取特典，再請多多關注社群動態。