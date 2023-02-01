台灣房價不斷創新高，對於年輕人來說買房大不易，有網友在PTT分享新加坡總理李顯龍8年前談及亞洲四小龍的影片，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，更直言新加坡多數人是想結婚就買房，台灣則可能是買房了才敢結婚，沒想到8年過去，李顯龍說法似乎一語成讖，多數網友一面倒認為「無法反駁」。

李顯龍表示，過去十幾年來台灣經濟的確有一些問題，因為經濟發展比較慢，台灣大學生滿街都是，畢業後找工作不成問題，但不滿意做的工作也很多，例如有些人是當司機或是做小生意，甚至有些人到新加坡拿工作證打拚，主因在於，台灣經濟失去了明確的發展方向。

李顯龍說，台灣年輕人確實有理由擔心未來發展，他舉例，如果問台灣年輕人「什麼時候打算買房子？」，對方可能以為你是逗笑他或戲弄他，因為他們無法想像自己可以買房子，除非是大富豪；反觀新加坡「大家都是買完房子才結婚吧？所以完全不相同」。

許多網友回應「事實完全不必反駁」，也有人討論新加坡跟台灣環境大不相同「新加坡高工時也高薪，反觀台灣每一步政策都走錯了」、「新加坡200萬台幣可買房，3房大概400萬台幣」、「新加坡年輕人也買不起台灣房」、「新加坡房價低是因為囤房稅10%」、「 台灣確實該好好反省，學學新加坡的務實態度，尤其是政府，而不是一味喊口號，騙選票，只求連任，不求國家發展」。