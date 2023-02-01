磊山在疫情期間，以快速轉變，幾乎無縫接軌線上運作，大幅提升業務端資訊應用效能，讓業務部隊即使身處不斷變化的環境氛圍，都能高標高效的完成對客戶的服務。磊山保經業務總經理林世德表示，2023是非常關鍵的年份，對保險經紀人行業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，許多傳統通路的保險業務員紛紛轉往保險經紀人產業發展。磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，經過兩年的調整，吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。帶動2022年磊山首年度保費達32.6億元，業績年成長20.8％，新報聘人數達610位，已登錄已有400位，新增壽險保額1121.2億元，展望2023年，首年度保費業績目標成長3成，新增報聘目標1000人，新增壽險保額1500億元。

磊山不僅追求保險專業，致力培養保險從業人員的典範，更在回饋社會上不遺餘力。13年來持續落實帶狀公益的支持，在聯合國SDGs17項永續發展指標出現後，更重新盤整資源，以指標二：終止飢餓、指標四：優質教育、指標八：體面工作與經濟成長、指標十二：永續消費與生產模式、指標十六：和平、正義與健全司法等五項大行動指標，接上磊山ESG永續發展的藍圖，持續帶狀提供公益團體協助，擬補城鄉落差，並以培力方式，深入與公益夥伴的合作。

林世德表示，透過幾10年的捐款贊助，發現陪伴與培力是真正支持公益團體最好的方式，因此不僅磊山行之有年的「讓愛看見希望公益專案」在 2022 年時升級為培力計畫，與挖貝平台共辦工作坊，促成公益團體學習網路倡議等專業技巧，並實際運用在募資專案中，也同時與國家兩廳院合作了「藝術基地計畫」，吸引有創作專長、具營運思維、期待進入產業的青年加入，以兩廳院作為基地，藉由共學機制，凝聚問題意識，帶出青年對藝文產業、場館經營、創作發展、製作行政等更全面的參與。2023年，磊山再次與國家兩廳院攜手，支持兩廳院提倡文化平權，推動「永續共融計畫」，共同倡議，讓不同的人，能一起享受做相同的事。