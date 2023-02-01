政府普發現金6000元，全民關注何時落袋，國發會主委龔明鑫今天給出答案，只要立法院三讀通過特別條例，後面預算審議也順利，最快就是3月。

龔明鑫今天於Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時談及外界最關注的普發現金議題，他表示，大家都關注現金什麼時候要發，現在行政部門的作業程序、系統修改等技術層面都在進行中，接下來只要立法院三讀通過特別條例，之後特別預算審議也順利通過，就可以發出去。

先前民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，現金發放最快要到4月初，龔明鑫也解釋，這是因為考量到朝野協商及冷凍期1個月的時間，如果非常順利，大家對特別預算沒有意見，就可以快1個月。

至於國民黨提出普發現金應加碼至1萬元，龔明鑫表示，這樣要花掉將近2400億元，也會排擠掉其他協助弱勢族群、挹注勞健保的預算，「發1萬元就要舉債，這也怪怪的」。

龔明鑫也重申普發現金是經濟果實全民共享的概念，而非還稅於民，否則要還稅豈不是要還給台積電，畢竟台積電繳的稅相當可觀。