好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）在從摔角冠軍轉型成演員，在影壇打拼多年，一身壯實肌肉更成為他的招牌。豈料，近期有人質疑他的一身「毽子肉」是靠藥物達成，引發輿論風波，對此，他過去受訪以及日前在IG上曬出的健身照已為他澄清。

綜合外媒報導，美國喜劇演員、綜合格鬥解說員兼YouTuber的喬·羅根（Joe Rogan）曾指出巨石強森在年紀已達50歲以後，仍能保持「完美無瑕」的健美身材是不可能的事，質疑他使用「類固醇」來維持他的體格，「他應該製作一個影片來回應這些爭議，因為他(巨石強森)一直在說謊，(肌肉)不可能如此巨大，何況他50歲了。」

When Dwayne Johnson ‘The Rock’ Was Accused Of Taking Steroids To Pump Up The Body By Joe Rogan Way After He Already Admitted Trying It https://t.co/xAZJbb9bNm — Newssy (@newssy_in) January 30, 2023

然而，值得注意的是巨石強森在2009年便於受訪中承認：「年輕時不懂事，我和朋友們在18或19歲左右就已經嘗試過了。」不過，巨石強森也直言：「從那以後便再未使用過。」

巨石強森日前也對外表示：「自己是透過運動和均衡的飲食計畫來維持體態，不論平常的工作再怎麼忙碌，還是會嚴格的鍛鍊自己，將身體推向極限的邊緣。」澄清現在都是貨真價實的肌肉，而他近日在IG上曬出的健身影片，也能很好的佐證他的言論。