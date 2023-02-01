俄羅斯總統普丁前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）1月30日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時斷言，俄羅斯有可能在1年內發生軍事政變，尤其俄羅斯經濟持續惡化，俄軍輸掉烏克蘭戰爭，愈來愈多士兵遺體被送回家，俄羅斯人開始領悟到，全都是「老暴君統治」害的，這時候就有可能發生政變。

俄羅斯總統普丁前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）斷言，俄羅斯有可能在1年內發生軍事政變。

CNN報導，現轉為政治評論員的加利亞莫夫周一受訪時表示，隨著俄軍在烏克蘭節節敗退，西方制裁導致俄國經濟惡化，俄羅斯人將會開始找罪魁禍首。

他說：「俄羅斯經濟正在惡化，輸掉戰爭，愈來愈多遺體被送回俄羅斯，俄羅斯人會面臨愈來愈多困難，他們也會開始找原因，環顧整個政治歷程，他們會回答自己：這是因為我們的國家是由一個老暴君、老獨裁者統治。」

「到這個時機點，我認為軍事政變有可能成真。」

他預估俄羅斯可能在接下來12個月內發生政變，這一年中，俄國政治環境轉變，總統及戰爭都不受人民歡迎，人民為此償命，因此政變成為了可能。

另外，他也預言普丁可能取消原定2024年3月舉行的總統大選，因為輸掉烏克蘭戰爭，他將失去民心，「如果他不夠強，俄羅斯人就不需要他，他可能真的會宣布戒嚴，並取消選舉。」