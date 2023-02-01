農曆春節是家家戶戶團圓的好日子，這幾年因為疫情影響，全球經濟低迷再加上天氣寒冬影響，對許多弱勢族群面臨三餐無法溫飽的窘境，臺北市政府社會局為了讓弱勢家庭過好年，特別發起「溫馨年菜‧春節吉食」活動，匯集各單位的力量，募集年節佳餚贈送給弱勢家庭，讓他們可享用熱騰騰的年菜，永慶慈善基金會愛心不間斷，連續9年贊助響應活動，今年共計送出2,000份年菜給低收入獨居長者及經濟弱勢家庭，由臺北市市長蔣萬安頒發感謝狀，並由永慶慈善基金會副執行長林麗華代表受贈。

永慶慈善基金會副執行長林麗華表示，過年是與家人開心享用年菜，全家平安團圓一起過好年，但社會上仍有許多弱勢族群連三餐溫飽都有困難，永慶慈善基金會長期致力於扶助社會弱勢族群，積極響應各種公益活動，從2014年起響應北市府推動的「溫馨年菜‧愛心快遞」計畫，今年已經是連續第9年響應！透過募集年菜的方式，讓獨居長者、弱勢家庭在過年時刻能享用到豐盛又溫馨的年夜飯，開心迎接新年到來，也祝福大家兔年圓滿順利。

臺北市政府社會局為了讓弱勢家庭過好年，募集2000份年節佳餚贈送給弱勢家庭。(圖/永慶房產集團提供)

臺北市政社會局贈送年菜已邁入第15年，結合民間資源匯聚愛心，讓獨居長者和弱勢家庭在春節時享有美味的年夜飯，溫暖他們的胃！由志工們用心包裝好每份的愛心年菜，親自配送給獨居長者、弱勢家庭，讓他們在寒冷的春節中感受到滿滿的社會溫情。

永慶房產集團以提供專業且誠實的房地產服務為企業理念，並成立永慶慈善基金會長期關注身心障礙者、獨居長者、弱勢學童等，於2014年發起「愛圓滿接力」公益計畫，號召全台千店、萬人的力量，鼓勵集團同仁加入公益行動的行列，並將服務版圖擴大至全台灣，從捐款、捐愛心物資到公益路跑皆可以看到永慶的身影，秉持著「攜手做公益，把愛傳出去」的精神，幫助需要的族群，在公益這條路上，永慶一直都在！也希望藉此拋磚引玉，吸引更多人主動加入公益的行列，發揮自身力量幫助他人回饋社會，為台灣帶來更多正面能量。