高雄市岡山文化中心的戶外廣場空間寬廣，不過因為表層鋪設磁磚年久失修，高雄市文化局提出廣場鋪面改善計畫，民進黨立委邱志偉1日出席動工典禮，此改善計畫預計今年8月完工驗收，屆時岡山將新增一處優質戶外展演空間。

岡山文化中心是北高雄的藝文重鎮，廣場鋪面使用將近30年，鋪設的磁磚下雨時民眾容易滑倒，加上沒有排水溝，有容易積水、表層磁磚破損經過補修後失去一致性，以及舞台無法架設等問題。

為此，高雄市政府文化局提出廣場面改善計畫，工程將移除表層的磁磚重新鋪設鋪面，改善廣場長年以來的問題。邱志偉在去年就曾經邀請立法院教育及文化委員會南下高雄考察，文化局提報針對廣場鋪面重新整建。另外，圖書館棟北側外牆磁磚陸續脫落、無障礙坡道不符法令規範等，都爭取一併完成改善，總經費需求為3750萬元。

邱志偉也請文化部加速審核、儘速補助經費。文化部會後核定補助2625萬元經費，文化局完成設計作業後，工程在今天辦理動工，預計在今年8月完工。