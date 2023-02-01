長達30天的「2023年加強重要節日安全維護工作」已順利圓滿結束，金門縣警局繳出漂亮成績單，經統計春安期間共動員警民力逾5000人次，偵破職業賭場1件13人、網路賭博2件14人、取締酒後駕車7件，移送法辦者7件7人、取締闖紅燈27件、受理舉家外出住居安全維護25件，受理保護存提款安全39件，員警忠勤、忠義事蹟12件，推行急難紓困實施案件2件，尋獲失蹤人口5件5人，執行成果豐碩。

金門春安期間加強臨檢，取締酒後駕車7件，移送法辦者7件7人。(于家麒攝)

警方指出，在春安維護工作期間，因疫情趨緩，地區很多活動逐漸開放，在長達10天的假期返鄉人潮有增無減，另今年適逢金門大橋通車，烈嶼鄉走春人潮不斷，有鑑於此，警方在交通方面不敢掉以輕心，加強金門大橋交通疏導及取締交通違規。

金門縣警局春安期間受理民眾保護存提款安全39件，執行成果豐碩。(圖／金門縣警局提供)

在治安維護方面，結合轄區各行政機關與社區民力等，針對民眾舉家外出住居安全維護、保護民眾存提款及護鈔、幫助失蹤人口回家團圓等強化為民服務工作，同時透過警局及各分局網站持續加強宣導民眾防竊、防搶及交通安全等宣導資訊，讓地區民眾都能平安過好年。

新任金門縣警局長盧廷彰表示，今年春安工作期間，地區的治安及交通狀況較往年平穩、順暢，在警民全力執行下，全力營造「平安、祥和、快樂」的春節，使全體縣民度過一個平安的好年。

盧廷彰說，春安專案工作雖已結束，但治安維護及為民服務乃持續性工作，縣警局仍會持續推動各項警政政策，以營造金門美好安居的生活環境。