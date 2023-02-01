執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)預計將宣布放鬆國家援助的規定、調整現有的歐盟基金用途、加快綠色計畫的審批、努力提高技能，和加快簽署自由貿易協定，以確保關鍵原物料的供應。

歐盟的新計畫主要是回應了中國和美國各自推出的支援計畫，包括美國的降低通膨法案。

然而許多歐盟領導人擔心，總計3690億美元的綠色補貼以及歐洲當地製造成分的要求，會嚇跑歐洲企業，鼓勵它們遷到美國，並讓美國成為綠色技術的領先國家。

國際能源署(IEA)預估，到2030年全球有關大量生產的潔淨能源市場將3倍於現在，達到6500億美元，相關的工作職位也將倍增。

執委會也準備放鬆歐盟國家對再生能源或去碳產業的援助限制；同時並將承認，並非所有歐盟國家都能像德國或法國一樣提供相同程度的補貼。

短期而言，歐盟將先動用後新冠復甦基金剩餘的2250億歐元貸款。長期而言，執委會將提議新成立一個歐洲主權基金，用以投資新興技術產業。

在接下來幾個月，執委會將提議一項《淨零產業法案》，用於簡化專案的審批程序和一致化標準。另外由於歐盟在稀土和鋰方面嚴重依賴中國，執委會將提出一項《關鍵原物料法案》，以提高在歐洲當地的原物料萃取、加工和回收利用。

歐盟官員還希望增加更多自由貿易夥伴，以提高供應鏈的韌性，並開放綠色產品的市場。