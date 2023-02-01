根據行政院去年拍板基本工資調整方案，自今年1月1日起，月薪調升至2萬6,400元，時薪調升至176元，這也是總統蔡英文上任以來，連續第7年調漲基本工資，月薪總調幅達31.9％，時薪達46.7％。

對於是否能承諾基本薪資調整不會被物價漲幅吃掉？龔明鑫1日接受節目專訪時表示，有關基本薪資調整，由相關委員會決定，沒辦法承諾，但他說從政府政策角度來看，他自己認為「基本工資應該每年都要調漲」，他也說，基本工資的調幅基本上都會比物價高。

龔明鑫也提到，希望我國物價可以控制在水準上，然後增加薪水。他說今年內需會有缺工問題，薪資就有可能上升。針對基本工資部分，他說蔡英文上任後堅持基本工資每年調漲，即便全世界經濟還惡劣的情況也是調了，就是調多調少問題，尤其這兩年調整幅度很高，前年超過5％，就是針對基層勞工，希望經濟成果可以全民共享。

談到物價如何處理，龔明鑫說分兩層面。一是整體物價，台灣相對其他國家是比較好的，歐洲去年通膨率超過10％，美國最高也有逾8％，我國才3％；至於個別產品，確實有漲，要有一些方法。

龔明鑫說，整體來講，今年全世界油價會平穩下來，能源價格不會像去年這麼高，會慢慢回下來；但確實個別品項要注意，外食、雞蛋等，可能要特別關注，透過供需上調節等抑制價格。但他還是強調，雖然自己採買都感受到漲幅，但其他國家漲幅更大，要經濟好又要平穩物價，確實有些挑戰性。

景氣部分，龔明鑫說，去年第四季開始，出口受到影響，很明顯，存貨去化讓出口還呈現負成長，外銷訂單甚至出現兩位數負成長。

不過龔明鑫提到，IMF新的公布有稍微樂觀，但經濟成長率相對於去年來講還是比較不好，挑戰性仍存在。如果在全世界預期不好情況下，有稍微沒有那麼不好，預計存貨去化在年中慢慢轉化，相信台灣下半年經濟會好轉。他坦言，上半年挑戰比較大，是從出口貿易來看。

龔明鑫說，反觀台灣內需，包含消費、餐飲都還算不錯，解封後慢慢恢復正常；投資也還算好，今年要實施的總預算已經通過，公共建設比去年增加30％，擴大公共建設投資規模，特別預算也有基礎建設投入，投資對於成長動能有很大支撐效果。