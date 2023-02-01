香港政府從2月1日起列管大麻二酚，禁止非法製造、持有及進出口，違者將面臨牢獄之災。

最近計畫前往香港的民眾要特別注意了！香港政府從今天（2/1）開始，將大麻二酚列入《危險藥物條例》管制，禁止非法製造、持有及進出口，違者最高可能面臨無期徒刑。

大麻二酚（Cannabidiol, CBD）是大麻植物中的一種成分，具有止痛、助眠、改善發炎、紓解焦慮的功效，卻不會讓人上癮。近年來風行全球，廣泛使用在洗髮精、護膚產品、飲料甚至是小狗零食中。

儘管如此，香港民間最近卻頻頻丟棄身邊的大麻二酚產品，因為自本月起，持有大麻二酚被視為犯罪，可處7年徒刑及1百萬港幣罰鍰（約383萬新台幣）；非法製造及進出口者更可能被判處終身監禁。嚴重程度相當於擁有古柯鹼及海洛因等一級毒品。

為何看似無害的成分，卻引發香港政府高度關注？港府的理由是，大麻二酚很難跟大麻中另一項化合物「四氫大麻酚」分開，而後者會讓使用者感到興奮，進而產生依賴。

因此，基於公衛考量，港府從2019年起，針對市面上的大麻二酚產品展開檢驗，發現至少三成含有四氫大麻酚。如今正式立法列管，海關也將加強查驗包裹和旅客隨身物品，也呼籲民眾購物時，留意包裝上是否印有Cannabidiol、CBD、Hemp或大麻葉圖案，以免誤觸法網。