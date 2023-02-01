和平島公園內「琉球漁民慰靈碑」原貌。（張志康攝）

近來有不少民眾在遊覽和平島公園時，發現園內「琉球漁民慰靈碑」上的雕塑腿竟然斷了，還包上「繃帶」，好奇到底發生了什麼事。和平島地質公園表示，雕像是因為長期風蝕斷裂，為尊重原作者才用紅布條包起來，沖繩方面將於今年內，將重做的雕像送來台灣。

和平島公園經營廠商宏岳國際有限公司協理黄偉豪表示，在日治時期，和平島曾有約4、500名琉球居民定居，並建立了「琉球埔」，為紀念內間長三先生教導台灣的人民捕魚、採集海菜，2012年在和平島設立了「琉球漁民慰靈碑」，紀念沖繩與和平島的友誼。

不過因為長期風蝕，慰靈碑上的雕像左腿因風化而剝落斷裂。和平島公園與日本原雕塑家聯繫，為尊重原作者，台日雙方協調在維修前，用紅布條將斷裂的雕像肢體包起來，日方會加速完成雕像，送來台灣。不過因為包起的雕像肢體，像極了雕像遭「截肢」，也引起遊客的好奇。

黃偉豪指出，2018年接手和平島公園營運後，發現了雕像鋼筋水泥結構已經膨脹了，有打算用3D重作，但經與日方聯絡後，創作者表示會資募款重作雕像，預計在去年要完工送來台灣，遇到台灣與沖繩縣的疫情與其他因素，內部重新討論後，預計今年會將作品送來台灣。

黃偉豪表示，和平島地質公園與沖繩縣政府產業振興公社一直保持良好的合作關係，在2020年推出共島季把沖繩在地物產和活動原汁原味搬來和平島地質公園，讓大家更了解和平島上曾有全台最大琉球村的歷史文化，預計在今年6、7月也會再度合作，請大家拭目以待。