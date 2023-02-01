在接近冬末春初、季節交替的時節，常容易出現「季節性情緒失調」，大千醫療社團法人南勢醫院營養師陳妍臻表示，想要避免暴食行為，可藉由改變飲食行為、選擇心情愉悅的食物、以及保持固定的生理時鐘等3種方式，度過季節性情緒失調的危機。

南勢醫院指出，由於這段時間陽光照射量改變，人體不適應日照時間的變化，容易使新陳代謝、血清素和多巴胺等神經傳導物質失衡，導致「季節性情緒失調」，引發情緒與精神狀態紊亂，可能發生暴食的行為。

堅果類食物富含色胺酸，也能提供維生素B群，維持好精神。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳妍臻說，改變飲食行為最重要的就是學習正念飲食，首先，學習分辨是肚子餓還是自己想吃，從了解自己的角度為出發點，找出想吃的原因。

適度的運動及規律作息能幫助穩定情緒、避免暴食影響。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

再來，要懂得感謝食物，每樣食物都得來不易，在享用前要心存感激，吃食物時要細嚼慢嚥，每口咬20到30下，感受每一口食物的色香味及口感，享受吃食物的過程，記得用餐完後要散步消化，避免吃飽後立即躺下。

由於血清素可以使心情愉悅，而製造血清素的材料就是色胺酸，因此選擇心情愉悅的食物，可從富含色胺酸的蛋白質食物著手，來幫助穩定分泌血清素，讓心情更平穩及愉悅。

陳妍臻建議的食物有秋刀魚或鮭魚等富含油脂的魚類，含有EPA、DHA的天然魚油，可幫助活化腦細胞，減緩憂鬱的情緒。

另外，酪梨營養密度高，是優質的油脂來源，而牛奶富含鈣質及蛋白質，因此結合兩者而成的酪梨牛奶，能增加飽腹感，也能使心情愉悅。

陳說，杏仁、腰果、核桃等堅果種子類食物，除富含色胺酸，還能提供維生素B群，讓精神變好、活力充沛。而巧克力也是富含色胺酸的食物，但須選擇黑巧克力，才能獲取可可脂的好處，促進新陳代謝，同時黑巧克力富含鎂，可以幫助入睡。

她表示，要維持穩定的內分泌及食慾，保持固定的生理時鐘很重要，在固定的時間將三餐定時定量，才能讓情緒內分泌調節平穩，同時搭配適度的運動、作息規律，就可避免暴食的情況，也能順利度過季節性轉換的情緒不穩。