還沒拿到「光光兔」小提燈嗎？屏東縣政府2023屏東燈節推出的「光光兔小提燈」兌換活動，期間好評不斷、詢問度超高，更有民眾遠從高雄提早數小時前來卡位排隊，因活動已於日前全數兌換完畢，縣府同仁仍持續接到各方詢問電話，為讓更多鄉親收藏，縣府特別趕在元宵節前夕再加碼，於2月2日起在指定地點限量發送，提醒鄉親們把握機會，千萬別錯過!

縣府傳播暨國際事務處表示，第二波加碼的光光兔小提燈，於2月2日至2月3日上午9點起於屏東及潮州火車站發放，每日限量 400份；恆春轉運站、東港社會福利服務中心（原家庭福利服務中心），每日限量300份。

2月4日至2月5日上午9點在勝利星村-將軍之屋，每日限量400份；晚間6點於萬年溪燈區復興公園服務台、縣民公園地坑旁服務台發放提燈，每日限量700份。

傳播處說，「光光兔」宣傳照於1月4日曝光後，立馬在網路上引起熱烈討論，首波兌換地點於當月13日在縣民公園燈區，現場排隊人潮從主燈-南境之光開始，繞了一圈再一圈，又拐過幾個轉角，綿延好幾百公尺至台糖街警衛室，限量2,500份一下子全被一掃而空，讓慢了一步的民眾帶著失落的心情離開。

1月16日起屏東各旅遊服務中心、東港社會福利服務中心（原家庭福利服務中心）開始兌換後，受歡迎的程度，一度讓辦公室電話接不停，更有許多民眾來電詢問要如何獲得提燈、是否還可以兌換等問題，為讓大家都能拿到超可愛的提燈過個好年，縣府團隊緊急在農曆年前下訂增加提燈數量，不料年前各大工廠都訂單滿滿，無法包裝出貨，辦公室同仁趕緊於過年期間加班，一個一個手工包裝，就是希望能讓尚未領取到提燈的民眾都能趕快兌換。

縣府表示，2023屏東燈節專屬的「光光兔小提燈」顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶製作，搭配七彩LED燈泡及掛繩，白白胖胖的模樣，吸引不少民眾特地前來排隊卡位，提燈不僅可讓鄉親自由創造出千變萬化的使用方式，平日更可作為兒童玩具、空間擺件、公仔吊飾。

除了可愛的光光兔提燈，2023屏東燈節活動將持續至2月28日止，除精彩璀璨的燈飾，更邀請大家一起來屏東拿提燈、逛燈區，更多活動詳情，可上2023屏東燈節及屏東縣政府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。(屏東縣政府廣告)