國泰投信總經理張雍川觀察，回顧過去債市表現，聯準會放緩或停止升息，都有利全球債市落底回升，因此 今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級 公司債等，在不確定性高的環境下較受青睞，雖然近期債券收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續流入投資級債市。

不過，升息尚未結束，是否應先觀望或等到降息才投資？國泰四年到期成熟市場投資等級債券，基金經理人吳艷琴表示，根據Fed FOMC利率點陣圖(截至2022/12/14)，聯邦基金利率2022年底升至 4.375%、2023年升至5.125%見頂、2024年將迎來降息，目前已近升息循環尾聲；觀察歷史經驗 ，投資級債券在近兩次升息循環接近尾聲時，包括2005/10/31~2007/09/17及2018/06/12~2019/07/30，這兩段期間，皆因提前反映未來降息利多而呈現漲勢，以ICE美銀美國投資級債券指數來說，分別上漲8.4%及11.2%。如今又來到升息尾端，投資機會不言可喻。

法人分析，投資目標到期債券基金有3大優勢，第一，基金持債多檔可分散投資風險，也享有基金經理人與海外顧問的雙重專業管理；第二，持有至到期，可鎖定債券殖利率，截至去年底(2022/12/30)ICE美銀美國投資級債券指數到期殖利率達5.5%，來到2008年以來的高點，將吸引重視收益性與資產品質的投資人布局；第三，有明確的投資期間及目標收益，以國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例，這檔基金投資期間約4年，其布局逾50檔債券都近乎持有至到期，當越接近到期日，持債的存續期間將隨之縮短，這有利降低利率風險，因此，想用債息獲取穩健現金流、有中期理財規畫的投資人，可多加留意。