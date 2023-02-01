宋逸民所屬教會自從小甜甜因理念不和退出後，接連爆出多項爭議及內幕，其中女星曾指控教會要求教友貸款奉獻，而此事再度被前教友踢爆，其實該教會並非宋逸民的「藝起發光」，而是宋達民主導的「藝之星」教會。

根據《ETtoday》報導，前教友Andy（化名）爆料，日前一名女藝人指稱「有對藝人夫妻辦的教會，為了擴堂裝潢，要求兄弟姐妹不要工作多聚會，然後去貸款奉獻給教會」由於當時宋逸民處於風口浪尖中，因此被誤認為是他所屬教會中的事件，但其實是宋達民的「藝之星」教會，他解釋，當時「藝之星」剛成立需要擴堂，宋達民妻子洪百榕就在講台上要教友貸款奉獻，並教導試算貸款。

接著，他舉例，假設教友每人貸款84萬，就需分成84期還銀行，每月還本金一萬元加上利息500元，而教會每月會還一萬元給教友，但信徒需自行吸收利息並當成奉獻，同時還須「十一奉獻」，也就是將收入的十分之一奉獻給教會。

宋達民妻子洪百榕遭爆疑似教導教友試算貸款。（圖／宋達民臉書）

然而，他表示，會選擇將真相說出來，是因為當宋逸民深陷風波時，宋達民並未出面彷彿「置身事外」，甚至在自己「藝之星」教會告誡教友「弟兄姊妹要有愛」，至於宋逸民為何隻字未提到宋達民，他則猜測或許是念及手足之情才選擇一肩扛下。

宋逸民(左)似乎念及手足之情選擇一肩扛下。（圖／宋達民臉書）

事實上，起初風波的導火線在於，小甜甜在記者會中因談及愷樂遭換角後，便以理念不合離開教會，而當時「藝起發光」發聲明中卻表示「小甜甜私生活有很大的狀況」進而引發軒然大波，之後陸續有前教友阿Ben、徐小可、王瑞玲、白白等前教友揭發教會內幕。