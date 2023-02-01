「膠囊內視鏡」會沿著食道、胃、進入小腸，紀錄整段小腸的影像，讓醫師診斷病灶位置，選擇進一步治療方式。（羅浚濱攝）

新竹縣80歲許姓老翁，長期洗腎且合併心臟衰竭，近月不斷出現黑便，血紅素降到只剩下正常值的一半，檢查過數次胃鏡和大腸鏡都沒發現出血點，無法參加孫女婚禮。中醫大新竹附設醫院消化科醫師范峻維懷疑是小腸出血，因許翁病史採侵入性開刀或血管栓塞的風險太高，進行安全性高的小腸「膠囊內視鏡」檢查，找出出血位置。

在膠囊內視鏡幫助下，果然在許翁小腸前段找到4處小腸血管異常增生在慢慢滲血，立即安排小腸內視鏡做電燒止血，血色素與體力也逐步恢復，讓許翁能如期參加孫女婚禮。

范峻維表示，小腸大約有6公尺長又介於上下消化道之間，是一般胃鏡與大腸鏡都比較鞭長莫及的位置，絕大部分腸胃道病灶位在胃鏡與大腸鏡可以檢查到的位置，唯有約5％的病人的病灶位在小腸。

目前透過小腸膠囊內視鏡，可以完整檢查整段6公尺的小腸，檢查過程只要配合醫師指示，將藥丸大小的膠囊內視鏡吞下，讓膠囊內視鏡沿著食道、胃、進入小腸，紀錄整段小腸的影像，醫師可根據錄製的影像來診斷病灶位置，選擇進一步治療方式。

范峻維表示，排便順暢，吃東西不會嘔吐，排除掉腸胃阻塞的病患，都可進行小腸膠囊內視鏡檢查，病患只要空腹8小時，喝水把膠囊大小的內視鏡吞下去，大約6到8小時，膠囊會經過並記錄整個腸道的影像，最後由肛門口排出，整個過程不會感到任何不適。

范峻維特別指出，病患若常覺得腸胃不舒服，且胃鏡與大腸鏡檢查都沒有異常，應是小腸問題或長期貧血找不到原因，疑似是小腸出血，可以考慮先以小腸膠囊內視鏡檢查，找出出血點，再止血治療。