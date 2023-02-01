嘉義市長黃敏惠祝賀林煒軒議員服務處成立。（廖素慧攝）

嘉義市議長陳姿妏祝賀林煒軒議員服務處成立。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員林煒軒成立服務處，黨籍議員來相挺。（廖素慧攝）

民進黨新科嘉義市議員林煒軒服務處今天成立，市長黃敏惠、市議長陳姿妏都到場祝賀，黃敏惠表示，選舉有政黨之分，選後用理念做伙努力，未來攜手合作，共同推動市政回歸前進的軌道。

黃敏惠說，市府團隊與市議會不論議長、副議長、議員是一體的，希望嘉義市不斷超越，讓嘉義市更進步、幸福，林煒軒議員肩負3822份的託付，他的政見有青年政策、社會關懷、毛小孩議題等各層面都有，我們就攜手合作一起為嘉義市的未來努力。

26歲林煒軒去年首次參選嘉義市議員，拿到3822票高票當選，是目前嘉義市最年輕議員，今天在西榮街成立服務處，身為民進黨嘉義市黨部主委的市議員黃露慧、議員蔡文旭、桃園市議員許家睿、台南市議員朱正軒到場祝賀。

林煒軒表示，嘉義人願意給年輕人機會，他會努力兌現選舉承諾，積極反映基層聲音，服務處成立後每周三晚上7點至9點，他會在服務處為選民服務，同時提供免費法律諮詢，委請曾錦源、楊瓊雅、蔡宛緻、劉建志等4位律師負責。

黃露慧說，去年九合一大選民進黨重挫，是一大警訊，但市議員席次反而有增無減，足見民眾肯定黨籍民代的基層服務，年輕人加入是民進黨的生力軍，民進黨也要堅持「反黑金」的核心價值。