昆蟲即使在冬天依然生氣盎然，台北市立動物園昆蟲館櫥窗裡掛著一排枯葉，正是世界上已知最大的蛾類之一「皇蛾」的繭。動物園指出，當成蛾羽化時就會從繭的上端鑽出，若民眾運氣好，在昆蟲館參觀時可以看到羽化的皇蛾掛在繭上面休息的樣子。

昆蟲館蝴蝶溫室的第1個櫥窗裡，正掛著一排狀似枯葉的皇蛾繭。動物園介紹，皇蛾屬於天蠶蛾科，是已知世界上最大的蛾類之一，展翅約20至30公分。牠們的前翅外緣具有波浪狀凹陷，夜間飛行時能高度反射天敵蝙蝠發出的超音波，使蝙蝠較容易注意和攻擊皇蛾的翅端，提高逃命機會。

園方說，1960、70年代的台灣有「蝴蝶王國」的稱號，南投埔里鎮盛行蝴蝶加工業曾將皇蛾的繭製成零錢包。在亞洲其他地區，也有人將牠們的繭作為其他編織物，顯見皇蛾的絲具一定耐用性。然而，這些繭會偽裝成樹葉隱身樹林，其實並不好尋得。

動物園表示，皇蛾一生會經歷卵、幼蟲、蛹和成蟲4個時期，終齡幼蟲準備化蛹時會在樹葉上吐絲結繭，將葉片拉合把自己包裹起來，在裡面做出2層結構。

園方形容，外側繭像帳篷，用於固定樹葉，內側繭則像睡袋，比外側結構更加密實。繭的上端具有緊密開口，成蛾羽化時就會從該處鑽出。如果來昆蟲館參觀運氣好的話，可以看到羽化的皇蛾掛在繭上面休息。

皇蛾的展示櫥窗裡除了蛹，還有機會看到牠們的幼蟲。動物園說，2齡之後的幼蟲會開始分泌蠟質，身上被白色的粉狀物覆蓋。受到刺激時也會在胸部跟腹部後端分泌些防禦性透明液體。終齡幼蟲的體型可達10公分以上，屬於大型的鱗翅目幼蟲。