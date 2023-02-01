花蓮縣吉安鄉昨發生一起工安意外，49歲張姓男子準備將停在運輸板車上的怪手駛進農地，疑因農地鬆軟不平整，怪手不慎翻覆，張男被壓在下方動彈不得，經救護人員將人救出，仍因頭部重創不治，警方已將全案報請花蓮地檢署進行相驗，釐清事故原因。

張男昨天中午12時許，駕駛農用運板車載運一台挖掘機（怪手），前往位在吉安鄉永吉七街的一處農地，準備整理農地裡的石頭，孰料張男坐上怪手駕駛座，準備將怪手從板車上開下農地時，疑因農地鬆軟不平整，怪手突然往左傾倒，張遭物品重壓並困在駕駛座上動彈不得。

花蓮49歲張姓男子昨準備將停在運輸板車上的怪手駛進農地，疑因農地鬆軟不平整，怪手不慎翻覆，人遭重壓在地，經救出送醫後仍因頭部重創不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

張男同事見狀，趕緊打119報案，消防局出動救護人員及器材車前往發現，到場後壓在張男身上的重物已被移開，且人已失去生命跡象，經高級救護員現場施救並送往慈濟醫院急救，仍因頭部重創，於昨下午1時30許宣告不治。

警方初步調查，認為張因操作不慎且未採取適當措施，導致意外發生，全案已報請花蓮地檢署司法相驗，並移請勞動部職安署北區職業安全衛生中心，進一步釐清事故原因。