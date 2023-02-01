2023中台灣元宵燈會將於2月4日至12日在台中市中央公園舉辦，預期會有大量人潮湧入，市府周末在捷運市政府站、松竹站設有接駁站點，台中捷運公司配合接駁車服務，燈會期間的兩個周末將加密班距疏運。

中捷公司表示，為疏運賞燈人潮，市府共規畫2條免費接駁車路線在周六及周日行駛，分別為市政府線及松竹線，接駁站位於捷運市政府站、松竹站旁，各線接駁站往會場的發車時間為下午4點到8點；回程發車時間為晚間7時至10點30分，方便民眾搭捷運轉乘接駁車逛燈會。

中捷公司指出，配合燈會會場接駁，中捷將適度調整加密捷運列車班距，開幕日2月4日周六採用平日尖峰6分50秒、離峰9分30秒時刻表，並於離峰時段晚上7點至11點加密班距至8分鐘；假日2月5日周日、11日周六、12日周日採用假日班距模式，並將加密班距8分鐘時段從原先下午4時到7時，延長至晚上11點，其餘時段10分鐘1班。總計燈會期間兩個周末，將表訂加開46班次疏運，並將視實際人潮狀況機動派發加班車。

中捷公司說明，捷運文華高中站、文心櫻花站距離元宵燈會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，將由現場指揮官視人潮聚集程度啟動人潮管制措施，維持候車及乘車秩序。