WeMo Smart Mobility團隊三大優勢及核心技術對齊市場剛需及趨勢，既有投資人AppWorks看準團隊應變效率與跨域、跨運具適性，加碼增資助攻海外。

一、後疫情時代大環境受到衝擊，WeMo Scooter在一片紅海中非但不以變相削價方式競爭，更打破市場傳統框架推出 「WeMo PASS」，用戶黏著度創新高，營運含金量再提升。「智慧城市調度」管理也高度提升資源有效利用，不但滿足用戶需求，更符合WeMo Scooter一直秉持的綠色永續發展精神。

二、WeMo Corp.為智慧運輸車聯網公司，主力產品WeMo Scooter在台灣三大城市經營7年以來，已打下深厚基礎，擁有豐富第一線營運及服務經驗，並具備完整「數據累積和即時運用」能力，成功應用在跨域及跨運具營運平台及整合租賃業者資源，有足夠成熟能量向海外擴展。

三、WeMo核心能力不單是提供路邊隨租隨還的便利服務，其完備的車聯網技術與車隊整合系統精準對齊全球市場剛需及趨勢，並在每個開發階段所累積的數據與模組規格能夠彈性應用，達到車聯網服務最大化效能，不再侷限地域及運具，達到環境永續目標。

在經歷三年疫情的衝擊後，產業界開始面對2023年全新的政經局勢。國際貨幣基金(IMF)預期2023年全球將面臨嚴峻挑戰，美國、歐洲及中國三大經濟體將持續呈現衰退，將導致至少1/3其他國家陷入景氣衰退。AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出：「近幾年大家都感受到氣候變遷與劇烈氣象，對生活帶來的衝擊，認知到實現淨零碳排的必要，其中加速共享、綠色運輸的發展，至為關鍵。因此，AppWorks長期支持WeMo Smart Mobility，期望加速其在台拓展與區域化的腳步。過去三年在疫情反覆衝擊的營運環境下，以WeMo PASS助攻，財務表現更是屢創新高。AppWorks相信，進入後疫情階段，經過淬鍊的WeMo團隊，結合自身的經驗與優勢，必定能在大東南亞舞台寫下美好的新篇章。」

WeMo執行長劉于遜表示：「隨時保持敏捷滾動式調整策略與腳步，在最壞也是最好的時代從台灣出發，期盼能在海外市場取得更多國際合作與資源挹注。」

全球及亞太智慧運輸市場需求激增，依據kbvresearch調查，全球智慧運輸市場正以8.7%複合成長率擴張，將在2023年達571.95億美元的市場規模。越南、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、印度等亞太多國皆有重大交通建設工程。WeMo副董事長暨創辦人吳昕霈強調：「綠能永續發展亦是全球焦點趨勢，也是WeMo營運發展核心之一，並在AppWorks加碼增資助攻之下，目標在數位經濟時代以跨國界、跨運具之強大策略武器打開所有可能，建立亞太智慧運輸永續生態圈。」