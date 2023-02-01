台北市長蔣萬安自2022年底上任至今已滿月，就職前就先拋出將由立委林奕華擔任副市長，但遲至今日無下文，也引來同黨議員喊話不要「失信於民」。對此，蔣萬安1日證實，林奕華將於2月3日到台北市政府報到上任，擔任台北市副市長一職。

蔣萬安今下午前往參觀國際書展，會後受訪被問及林奕華到職時間，蔣萬安表示，林奕華其實立法院工作也告一段落，所以會在2月3日到職，2月5號燈會開始後整個市府也會動起來，希望能夠圓滿順利成功，歡迎所有朋友前來欣賞。