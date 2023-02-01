新內閣昨日（1／31）正式上任，同時經濟部發布外銷訂單數據，2022年全年訂單金額3年來首現負成長，打臉總統蔡英文所謂的「臺灣經濟處在20年來的最好狀態」，同時也送了新任閣揆陳建仁一份就職大禮包。國民黨台北市議員李彥秀，今日分享內湖科技園區與南港軟體園區的老闆、工程師們的心聲，直言在「三大海嘯」襲擊台灣的情況下，2023年會是極為辛苦的一年！

李彥秀今日在臉書表示，經濟部昨日發布外銷訂單數據，2022年12月外銷訂單僅521.7億美元，比去年同期大減23.2％，創14年來最大跌幅，且2022年全年訂單金額更是3年來首現負成長，送了陳建仁一份就職大禮包。

「三大海嘯襲擊台灣！」李彥秀指出，除了出口訂單急速衰退外，台灣還正面臨通膨巨獸的虎視耽耽，及兩岸緊張的持續升溫，無不令民眾憂心忡忡，而面臨如此嚴峻的挑戰，包括內湖科技園區以及南港軟體園區的老闆、主管及工程師們都坦言，2023年會是極為辛苦的一年。

李彥秀提醒陳建仁，民進黨在2022大敗的原因之一，就是不斷透過大內宣自我麻痺，面臨國際經貿、地緣政治與兩岸關係的空前變局，仍以派系利益、捍衛權力至上，若不想成為2024的敗選戰犯，就必須拿出守護台灣的真本領，不能再空談暖心。