內政部營建署「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，新竹縣年連續6年榮獲縣市型甲等，執行優化街廓人行環境與交通寧靜區街道的景況。（羅浚濱攝）

內政部營建署「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，新竹縣年連續6年榮獲縣市型甲等，竹北市十興里長毛振福更獲得「地方人士貢獻獎」，也是唯一連續3年獲得地方人士貢獻獎的縣市。縣長楊文科肯定工務處、毛振福里長對養護道路的用心，也期勉持續努力。

去年第3度當選里長的毛振福說，十興里設籍人口破萬人，大樓多達22棟，使用人行道的里民很多，常見民眾推娃娃車帶小孩散步，都十分重視人行空間。

毛振福指他在前兩屆里長任內，最想做的就是完成人行道的改善，營建署補助4000萬元，改善勝利一路、勝利二路、勝利五路的人行道，在轉角均有設置無障礙坡道，通行無阻礙，也一圓自己的目標，很高興十興里人行道改善已經100％完成！

毛振福說，接續他想做的就是移除或改善電箱的位置，他到外縣市旅遊時，都會觀察其他縣市人行道的設計做為參考，期望能使里內通行空間變得更好、更方便也更安全。

工務處長江良淵表示，營建署「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」竹縣連6年獲獎，主要改善無障礙環境，路口無障礙路廓，優化街廓人行環境與交通寧靜區街道，並積極改善騎樓通行空間，推動無障礙交通環境及設施維護。

在植栽綠美化的部分，也透過保水鋪面設計，連續植栽帶綠美化等，緩解都市熱島效應，淨化都市空氣品質。此外，也在部分路段建置智慧交通安全警示系統，增加高齡者、行動不便者的通行安全性。