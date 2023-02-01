台中太平區1位60多歲的劉姓婦人日前丈夫因病至醫院手術，她為幫先生買營養品，先後到附近超商及店家購買食物，結果不小心將手機遺失，只好向警方報案，太平警分局太平派出所員警在一番詢問下，透過一張超商發票順利找回手機，也讓婦人破涕而笑。

台中警方靠著一張發票，幫婦人找回遺失的手機。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局太平派出所警員陳稚允日前擔服備勤勤務，忽然見劉姓婦人含淚匆忙走進派出所，經瞭解原來是她手機遺失了，劉婦表示，丈夫剛在長安醫院手術完畢，晚間趁空檔到附近超商及店家買些食物當晚餐，順便買些營養品幫丈夫補一下身子，快到醫院時忽然發現手機遺失了，腦中只有想到至派出所求助。

陳姓女警先行安撫婦人情緒，並耐心詢問相關細節，憑著婦人的記憶依序載附近便當店詢問未果，這時婦人已忘記剛到哪間全家超商購買物品，員警貼心到附近超商內查詢，最後在熱心的店員協助查詢發票，得知是在永平路沿線的全家超商，果然順利找回手機，婦人才破涕而笑，除常感謝警方協助，頻呼「自己真是太粗心了！」

太平分局分局長蔡慶星表示，身上如有貴重物品應妥善保管，多一分留意、多一分安心，如不慎遺失貴重物品切莫慌張，可撥打110或至附近派出所尋求協助。